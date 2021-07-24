نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم 50% علي كل المستلزمات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية، عروض العثيم الأسبوعية، حيث تقدم أسواق العثيم العديد من العروض الخاصة للمأكولات والمشروبات الساخنة والحلويات والمخبوزات والأطعمة المعلبة ومنتجات الألبان والأجبان المتنوعة والقشدة والزبدة والأرز والسكر والمعكرونة والزيت والسمن والأطعمة الآسيوية الخاصة، كما أنها تقدم أيضاً اللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية الطازجة، وغيرها الكثير من المنتجات الغذائية وغير الغذائية الأخرى.

عروض العثيم الأسبوعية خصم 50% بمناسبة عيد الأضحى

عروض العثيم الأسبوعية

أسواق العثيم هي امتداد لمؤسسة صالح العثيم التجارية التي أسسها المغفور له الشيخ صالح العثيم عام 1376 هـ (1956 م)، 1980 م: تأسست شركة أسواق عبد الله العثيم التجارية لمواصلة عملية توسيع العمل وفتح مراكز البيع بالجملة والتجزئة، وكانت نقطة التحول الرئيسية في رحلة الشركة عام 1410 هـ / 1990 م حيث بلغ عدد الأسواق 14 سوقاً في ذلك الوقت.

خصومات العثيم الشهرية

عروض المنظفات من العثيم

عروض العثيم الشهرية أريال أخضر/ أزرق، كيس وزن 7 كيلو جرام، بسعر 57.95 ريال سعودي بدلاً من 125.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات العثيم اليوم صابون صحون جنتو ليمون، حجم 1 لتر، بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من 12.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات العثيم الشهرية مطهر جنتو، حجم 3 لتر، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات العثيم الأسبوعية صابون اكسترا وايت بودرة، كيس وزن 10 كيلو جرام، بسعر 36.95 ريال سعودي بدلاً من 68.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات العثيم الشهرية