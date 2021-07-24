شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية Hyper Panda في مجله بنده في عروض بنده السعودية Panda

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عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده أقوى الخصومات، والتخفيضات على أسعار كثير من السلع في هذه الفترة من شهر يوليو، في جميع فروعه بمعظم الدول العربية، بالإضافة إلى انتشاره في جميع المدن بمعظم الدول العربية، وخاصة في دول الخليج العربي، ومصر، وسوف نتحدث معكم اليوم عن أهم عروض هايبر بنده Hyper Panda offers في المملكة العربية السعودية عن منتجات كل يوم، وأهم المنتجات لدى كل منزل عبر موقع ثقفني الرسمي.

عروض هايبر بنده الأسبوعية Hyper Panda

يتوفر لدى هايبر بنده أفضل الخصومات، والتخفيضات على أسعار فرش الأسنان الأصلية من أورال بي Oral-B، كما يتوفر خصم خاص على سعر معجون الأسنان من توتال كولجيت Colgate total المميز بأحجامه المختلفة، وأيضاً عرض على سعر معجون الأسنان من كريست Crest بياض ثري دي للأسنان الحساسة، وعلى معجون بريليانس كريست Brilliance، كما يتوفر لديهم تخفيض على سعر معجون الأسنان من ماركة أورال بي الأصلي Oral-B لترميم اللثة، ومينا الأسنان.

عروض بنده اليوم Hyper Panda

عروض هايبر بنده مستمرة، ومنها: خصم على سعر الكسترا فريش المميزة، كما يتوفر لديهم خصم خاص على سعر عبوات معجون الأسنان من دبرودنت Deprudent، كما يتوفر لديهم خصم مميز على سعر معجون أسنان اوبتك وايت كولجيت Colgate، كما يتوفر خصم على فرشاة أسنان أورال بي برو إكسبيرت Pro-expert، وكذلك عرض على معجون الأسنان من سنسوداين Sensodine، وعلى معجون الأسنان المبيض من سنسوداين عناية متعددة، وكذلك على معجون الأسنان المبيض من برادونتكس Paradontex.

عروض بنده ماركت ليوليو Panda

يتوفر لدى هايبر بنده خصومات أخرى، ومنها:خصم على سعر فراشي الأسنان ماركة سيجنال Signal، وكلوس أب Close up، وأيضاً خصم مميز على سعر فرشاة الأسنان من أورال بي برو اكسبيرت Oral-B pro expert، كما يوجد خصم خاص على سعر سعر معجون الأسنان من ماركة دابر هيربال DABUR HERBAL، وأيضاً على سعر معجون الأسنان بياض ثري دي دبلوكس كرست Crest، وكذلك خصم ممتاز على سعر فرشاة الأسنان من أورال بي برو اكسبرت للأطفال، والكبار بألوانها المختلفة.