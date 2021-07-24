شوف عروض اكسترا اليوم ولمدة 5 أيام خصم من 20 ل 65% ألحق التخفيضات

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا في السعودية، تعتبر شركة اكسترا واحدة من أشهر الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية، هذه الشركة التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المختلفة بالإضافة إلى أجهزة المنزل الحديث والمطبخ أيضاً، كما أن اكسترا من الأماكن المضمونة التي يثق بها العملاء بشكل كبير ويعتمدون عليها في شراء كل لوازم المنزل من أجهزة وإلكترونيات.
عروض اكسترا اليوم ولمدة 7 أيام خصومات وتخفيضات تصل ل 60% تسوق بسرعة
عروض اكسترا السعودية
تسعى خصومات اكسترا إلى التوسع والتواجد في كل مكان داخل المملكة، واستطاعت شركة اكسترا النجاح في ذلك حيث أصبحت تمتلك عشرات الفروع في كل نواحي المملكة واستطاعت الوصول إلى خارج المملكة أيضاً، وتعمل شركة اكسترا على تقديم أفضل الأجهزة الكهربائية المختلفة والإلكترونيات التي تم تصنيعها بجودة عالية وباستخدام خامات مميزة لضمان عمل هذه الأجهزة أطول فترة ممكنة.
تقوم شركة اكسترا بتقديم مجموعة كبيرة من العروض الأسبوعية والخصومات الكبيرة على كل الأقسام المتاحة لديها، هذه العروض التي يعتمد عليها عدد كبير من الأشخاص في شراء جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات الحديثة بأفضل الأسعار وأحسن الخامات.
تخفيضات اكسترا الأسبوعية
- تنزيلات اكسترا بلغ سعر جهاز يوفي جرس إنذار مستشعر الحركة يتطلب وجود قاعدة الأساسية لون أبيض 79 ريال سعودي بدلاً من سعر 119 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا بلغ سعر جهاز دي لينك مستشعر تسرب المياه الذكي يعمل بالواي فاي 189 ريال سعودي بدلاً من سعر 209 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا بلغ سعر جهاز يوفي مجموعة جرس إنذار قاعدة منزلية ومستشعر حركة أيضاً 599 ريال سعودي بدلاً من سعر 799 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا بلغ سعر لايف سمارت مستشعر الباب والنافذة المكعب بجهاز حساس 100 ريال سعودي بدلاً من سعر 205 ريال سعودي.
- بلغ سعر لايف سمارت مستشعر تسرب المياه 125 ريال سعودي بدلاً من سعر 155 ريال سعودي.
- بلغ سعر لايف سمارت المستشعر البيئي المكعب 132 ريال سعودي بدلاً من سعر 159 ريال سعودي.
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