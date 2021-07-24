شوف أخر أقوى عروض اكسترا اكسسوارات جوال العيد الأوفر بمناسبة قرب انتهاء عروض عيد الأضحى Extra Offers

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عمر شويل - جدة اكسترا اكسسوارات جوال أقوى عروض العيد الأوفر من اكسترا قبل انتهاء عروض عيد الأضحى. تقدم اكسترا أخر عروضها القوية على اكسسوارات الهواتف، كما نقدم خصومات وتخفيضات هائلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما تسعى دائماً اكسترا على تقديم أفضل العروض وأشهر الماركات العالمية لكل الأجهزة. فهي تقدم خصومات قوية على الأجهزة سواء أكانت أجهزة كهربائية، أو منزلية، أو أجهزة إلكترونية بل وأكثر من ذلك. لذلك سارع بالذهاب والحصول على أقوى التخفيضات والخصومات قبل انتهاء عروض العيد المذهلة. أقوى عروض اكسترا اكسسوارات جوال العيد الأوفر بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقدم اكسترا أقوى عروض الإكسسسوارات على الهواتف الذكية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. خصم 27.52% على سماعات آبل إيربودز برو، متوفر باللون الأبيض. كما يتوفر لديهم في فروع اكسترا خدمة التوصيل المجاني في كثير من مدن السعودية، وتقدم خدمة التوصيل العادي مجاني. كم يمكنك الحصول على المنتج بالتقسيط أي بدفع 42 ريال لمدة 36 شهراً. سعر سماعات آبل إيربودز برو 869 ريال بدلاً من 1199 ريال سعودي، وتوفير 330 ريال سعودي.

خصم 22.85% على آبل ساعة الاصدار 6، مقاس الشاشة 44 ملم. متوفر السوار باللون الأحمر الرياضي، بها إطار أحمر أصدار خاص. ذاكرة الساعة الداخلية 32 جيجابايت، ومساحة الذاكرة العشوائية 1 جيجابايت. كما تجد الساعة مدعمة بجهاز جي بي إس لاستقبال المكالمات والرد على الرسائل. تتميز بقدرتها العالية على قياس نسبة الأكسجين في الدم، وكذلك التحقق من معدل نبض القلب. بسعر 1519 ريال بدلاً من 1969 ريال سعودي. عروض اكسترا على اكسسوار الهواتف بخصومات هائلة خصم 23.54% على سامسونج جالاكسي ووتش 3، ساعة ذكية، مقاش الشاشة 41 مم، متوفر باللون الذهبي. مساحة الذاكرة الداخلية 8 جيجابايت، والعشوائية 1 جيجابايت، مقاوم للماء، نظام التشغيل بها هو Tizen 5.5، وبها تقنية البلوتوث. بسعر 1299 ريال بدلاً من 1699 ريال سعودي. احصل على خصم 7.51% على ساعة هواوي واتش فيت ساعة ذكية، مقاس الشاشة 41.6 مم، متوفر باللون الأسود. نظام التشغيل منصة هواوي، الشاشة تعمل باللمس، الذاكرة الداخلية 4 جيجابايت. شدة البطارية 180 ملي أمبير. بسعر 369 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي.

خصم 26% على سماعة آبل ايربودز مع غطاء شحن، السماعة من الجيل الثاني، متوفر باللون الأبيض. كما أن سماعات airpods تحتل الصدارة في مجال سماعات الرأس اللاسلكية. بسعر 569 ريال بدلاً من 769 ريال سعودي، ووفر 200 ريال سعودي.

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