انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو والصور.. العريس الصغير ابن الـ11 سنة الذي نصح الشباب بالزواج وأذهل العالم بزواجه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - العريس الصغير كان هذا هو اللقب الذي أطلقه رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الطفل الذي تزوج وعمره لم يتجاوز الـ11 سنة، بل اشتهر أيضاً بأنه أصغر عريس في العالم، وهو الذي أصرت والدته على أن تراه عريساً قبل أن تموت بحسب قولها، وظهر العريس الأصغر في العالم وهو سعيد بالزواج، وكان يتمنى الزواج قبل ذلك ونصح من لم يتزوج بالزواج.

العريس الصغير ابن الـ11 سنة ينصح الشباب بالزواج

ولا شك أن مثل هذه الزيجات يكون لها ضرر كبير، فكيف لطفل من مواليد 2010 يتزوج ويحمل هم عروسته أو زوجته وهموم البيت والمصروفات، فهناك الكثير من الشباب الذين يبلغ عمرهم ضعف عمر هذا العريس تزوجوا ولم يكونوا قادرين على تحمل تكوين أسرة أو القيام بالواجبات التي يطالب بها أي رب أسرة.

وحاز العريس الصغير على لقب أصغر عريس في العالم، وتناولت جميع وسائل الإعلام خبر زفافه، وظهرت والدته معه في العديد من مقاطع الفيديو، والتي كانت سعيدة بزواجه، وقالت أنه صممت على زواج ابنها في العمر الصغير لأنها تريد أن ترى أولاده في حياتها وقبل أن تموت.

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وقال أصغر عريس في العالم، والذي يسكن في دولة العراق الشقيقة، أن ينصح جميع الشباب بالزواج، مؤكداً سعادته بالزواج، وأضاف أن من لم يتزوج يخسر عمره كله.