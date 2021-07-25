نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده لـ 25 يوليو وخصم 60% ضمن عروض بنده الأسبوعية في مجله بنده في موقع بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتميز هايبر بنده في المملكة العربية السعودية بتوافر كل المنتجات المحلية، والعالمية لديه، حيث تقدم عروض هايبر بنده أسبوعياً أفضل الخصومات على جميع منتجات بنده التي يحتاجها كل منزل، سواء كانت منتجات غذائية، أو غيرها من مستلزمات المنزل، والفرد، وحتى السيارات، وسوف نحدثكم اليوم عن أحدث عروض هايبر بنده في فروعه بالمملكة العربية السعودية من 24 يوليو، وحتى 2 أغسطس فتابعونا يومياً على موقع ثقفني.

عروض هايبر بنده من مجله بنده Panda

يوفر هايبر بنده Hyper Panda العديد من التنزيلات، والخصومات على أفضل أنواع الأيس كريم، والشكولاتات في المملكة العربية السعودية، ومنها: خصم مميز على سعر أيس الكريم من فرجينتو Fergento الأستيك، كما يتوفر خصم خاص على سعر أيس كريم السعودية، وعلى أكواب أيس كريم فرجينتو، كما يتوفر تخفيض مميز منهم على سعر أيس كريم كي دي دي بنكهاته المتعددة، وعلى سعر الأيس كريم من كواليتي.

عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda

نستكمل معكم عروض بنده الأسبوعية Panda، ومن بينها: عرض مميز على سعر أيس كريم كوكيز من أوريو Oreo، وكذلك خصم مميز على أيس كريم كوكيز Cookies، كما يتوفر خصم آخر على سعر الأيس كريم من ماركة كادبوري ديري ميلك Cadbury dairy milk بأنواعه المختلفة، وعلى الأيس كريم بسكويت ساندويتش من أوريو Oreo، وعلى الأيس كريم من باسكن روبنز، كما يتوفر خصم خاص على سعر الأيس كريم من كادبوري فليك، وعلى العبوات الكبرى من أيس كريم كادبوري فليك المميز المذاق بالشكولاتة.

عروض بنده اليوم ولمدة أسبوع

يتوفر لدى هايبر بنده العديد من الخصومات على أسعار معظم السلع الغذائية، ومنها: خصم خاص على سعر الجبنة الكريم بالقشطة، وكذلك بالشيدر من ماركة بريزيدون President، وكذلك خصم مميز على سعر الزبدة الغير مملحة من بريزيدون، وعلى الجبنة الفرنسية من حليب الغنم ماركة فالبريسو Valbreso، وأيضاً الخصم الخاص على سعر الجبنة الموتزاريلا المبشورة من داري Dari، وعلى شرائح جبنة بريزيدون إيدام، وعلى عبوات الجبنة البيضاء من داري، وعلى عبوات الفيتا من ماركة بريزيدون President.