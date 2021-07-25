فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 11:09 صباحاً - القاهرة – مصراوي: نجحت دينا مشرف، في التأهل للدور الثالث بمنافسات تنس الطاولة بعدما حققت الفوز على الـبـولـنـديـة نـاتـالـيـا بـاتـريـكـا. وشهدت المباراة إثارة كبيرة، لكن دينا مشرف نجحت في الفوز على بطلة بولندا بنتيجة 4-2. وحسمت دينا مشرف الشوط الأول لصالحها بنتيجة 15-13، وخسرت الشوط الثاني بنتيجة 12-10، وفازت بالشوط الثالث والرابع تواليا بنتيجة 11-9، 11-4، وخسرت الشوط الخامس 11-7، وبعد ذلك فازت بالشوط السادس بنتيجة 13-11. ومن المقرر أن تخوض منافسات دور الـ32 يوم 26 يوليو أمام بطلة هولندا. وعلى جانب أخر خسر أحمد الصالح، أمام اليوناني بانايوتيس جيونيس 4-1، ليودع المنافسات من الدور الثاني.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: دينا مشرف تتأهل وأحمد الصالح يخسر في تنس الطاولة بالأولمبياد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.