فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 38 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 14 زيارة
كتب- محمد خميس:
قال أحمد الأحمر، المنسق الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية، إن مجرد الوصول للأولمبياد يعتبر بطولة في حد ذاته، حيث أن ذلك يعني أننا أبطال قارتنا وهناك مستويات أعلى من المنتخب، متابعًا: “محتاجين ندي لاعبيتنا دافع معنوي وتفائل ومنحسسهمش أننا بنخسر كل يوم”.
وأضاف “الأحمر” في حواره عبر “زووم” لبرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الأحد، أن هناك تطور كبير وملحوظ في الرياضة، والدليل أن بعثة مصر تضم 134 لاعب ولاعبة وهي من أكبر البعثات بين الدول فى الاولمبياد، وهو دليل على أن المصريين مسيطرين على مستوى القارة الأفريقية أو العربية، قائلًا: “الـ 134 لاعب مش هيفوزوا بالميداليات ولكن هناك تصنيفات للاعبين”.
وتابع، أنه يتعجب مما يكتب على السوشيال ميديا في الفترة الحالية، قائلًا: “مستغرب اللي بيتكتب وإحباط اللاعبين”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اللجنة الأولمبية: “وصولنا للأولمبياد بطولة ونتعجب من اللي بيتكتب على السوشيال ميديا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.