- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ساعة واحدة مضت رياضة عربية وعالمية 13 زيارة
القاهرة – مصراوي:
واصل محمد السيد، صاحب الـ18 عاماً المفاجآت في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” وتأهل لربع نهائي منافسات “سلاح المبارزة”.
وكان محمد السيد قد نجح في إقصاء الفرنسي الشهير يـانـيـك بـوريـل بعد الفوز عليه بنتيجة 15-11 في دور الـ32 من المنافسات.
ونجح محمد السيد في الفوز أمام الصيني مينجاهو لان بدور الـ16 بنتيجة 15-9، ليتأهل لربع النهائي ويواصل مشواره في الأولمبياد.
ومن المقرر أن يلعب محمد السيد أمام الأوكراني إيجور رزلين الساعة 9.20 اليوم الأحد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “المفاجآت مستمرة”.. محمد السيد يتأهل لربع نهائي “سلاح المبارزة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.