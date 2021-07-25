تراند الفن: مباشر أولمبياد طوكيو.. مصر 0-0 الأرجنتين.. القائم يتصدى

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 11:09 صباحاً - متابعة- عمر قورة:

زوار مصراوي الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة مصر والأرجنتين المقامة على ملعب “قبة سابورو” في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أولمبياد طوكيو 2020.

وكان منتخب مصر تعادل سلبيا مع نظيره الإسباني في أول مباراة، بينما خسر منتخب الأرجنتين أمام أستراليا بثنائية نظيفة.

ملخص المباراة:

دخل منتخب الأرجنتين في أجواء المباراة سريعا ومارس الضغط مبكرا على منتخب مصر في أول خمس دقائق من عمر اللقاء، وسط تراجع لاعبي الفراعنة في منقطتهم.

وجاء أول تهديد في الدقيقة الخامسة بعدما أطلق أدولفو جاييتش مهاجم الأرجنتيني تصويبة صاروخية من مسافة بعيدة لترتطم بالقائم الأيسر لمرمى الحارس محمد الشناوي.

وفي الدقيقة الـ13، أهدر رمضان صبحي فرصة هدف لمنتخب مصر بعدما حصل على الكرة من صلاح محسن في هجمة مرتدة سريعة ليسدد وسط المدافعين تسديدة أرضية من داخل المنطقة لكن تصدى لها حارس الأرجنتين.

واصل منتخب مصر ضغطه على منتخب الأرجنتين وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الـ17 لولا ارتطام تسديدة أحمد ياسر ريان من داخل المنطقة بأقدام مدافعي التانجو.

تشكيل مصر: محمد الشناوي، كريم العراقي، محمود حمدي “الونش”، أحمد حجازي، أسامة جلال، أحمد فتوح، أكرم توفيق، عمار حمدي، رمضان صبحي، أحمد ياسر ريان، صلاح محسن.

تشكيل الأرجنتين: جيريميز ليديزما، برافو، فاكوندو ميدينا، نيوان بيريز، هرنان دي لا فونت، فاوستو فيرا، مارتن باييرو، بيدرو دي لا فيجا، ألكسيس ماك أليستير، نزيكال باركو، أدولفو جاييتش.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..