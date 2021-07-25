فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 11:09 صباحاً - كتب- محمود مصطفى: فتحت جامعة الأزهر، صباح الأحد، باب التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني بكليات القاهرة والأقاليم، للعام الجامعي الحالي، لطلاب وطالبات النقل والفرق النهائية. وقال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن التظلمات متاحة لجميع الطلاب والطالبات الراغبين في التقدم بطعون على نتائج الفصل الدراسى الثاني في جميع المواد، شريطة سداد رسوم كل مادة، لمدة أسبوعين من إعلان النتائج. وأضاف عامر في تصريح لمصراوي، أن قيمة التظلم عن المادة الواحدة 100 جنيه تسدد لخزنة الجامعة، ويستردها الطالب حين الحصول على أي درجات إضافية في المادة المقدم عليها الطعن. وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر إلى أن تقديم الطعون على المواد يتم في الكلية التي ينتمي إليها الطالب، مقابل تسديد الرسوم، كاشفا أن التظلم هو إعادة رصد الدرجات فقط، وليس إعادة تصحيح. وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه تتم إعادة رصد الدرجات مرة أخرى في حضور الطالب صاحب الطعن، وحال حصوله على درجات إضافية أو وجود جزئيات غير مصححة، يسترد مبلغ الطعن.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: 100 جنيه للمادة.. جامعة الأزهر تفتح باب التظلمات على نتيجة نهاية العام لطلاب القاهرة والأقاليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.