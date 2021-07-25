فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 11:09 صباحاً - كتبت- شيرين صلاح: ارتفع سعر كيلو الخيار البلدي جنيهين في بداية تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس. واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات الموقع. ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا. أسعار الخضراوات: الطماطم بين 1.5 نص 3.25 جنيه. البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات. البصل بين 1.5 و3.25 جنيه. الكوسة بين 4 و9 جنيهات. الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيها. الباذنجان بين 1.5 جنيه و3 جنيهات. الفلفل الرومي بين 2 جنيه و4 جنيهات. الفلفل الحامي بين 2 جنيه و5 جنيهات. الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات. الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين. أسعار الفاكهة: البرتقال الصيفي بين 2.5 و4.5 جنيه. الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها. العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات. العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات. التفاح المصري بين 11 و17 جنيها. الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات. المانجو العويس بين 15 و35 جنيها. المانجو الهندي بين 15 و20 جنيها. المانجو الزبيدية بين 13 و17 جنيها. المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ارتفاع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.