تراند الفن: بالفيديو.. رمضان صبحي يهدر أخطر فرص مصر أمام الأرجنتين

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏9 دقائق مضت رياضة عربية وعالمية 9 زيارة

كتب – سيد عمر: أهدر رمضان صبحي نجم منتخب مصر الأوليمبي فرصة ثمينة أمام منتخب الأرجنتين في مباراة الفريقين بأولمبياد طوكيو. ويلعب منتخب مصر مع الأرجنتين في الجولة الثانية من دور المجموعات بعد التعادل مع إسبانيا في الجولة الأولى. ولاحت فرصة حقيقىة لرمضان في الدقيقة 13 ولكنه فشل في إنهاءها بالشكل الأمثل وتصدى لها الحارس.

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