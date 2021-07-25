فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 11:09 صباحاً - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، فيديو جديد من كواليس كليبها الجديد “ارقص”، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وعلقت “نوال” على الفيديو: “واللي بعينو بيحسدنا بيتشطر ويقلدنا، ارقص”، وحاز الفيديو على إعجاب جمهور ومتابعي المطربة اللبنانية. كليب “ارقص” اقترب من تحقيق ٢ مليون مشاهدة بعد يومين من طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب. الأغنية باللهجة المصرية وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد، وتوزيع روبير الأسعد، والكليب من إخراج فادي حداد. وتأتي الأغنية ضمن ألبوم نوال الجديد “عكس الطبيعة” المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فيديو| نوال الزغبي في كواليس كليب “ارقص” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.