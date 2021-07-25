تراند الفن: قرعة التايكوندو تضع هداية ملاك أمام هينين الفرنسية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏25 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 13 زيارة

القاهرة- مراسل مصراوي: أسفرت قرعة التايكوندو، عن مواجهة ستجمع بين المصرية هداية ملاك والفرنسية ماجدة فييت هينين (67 كجم سيدات) بدور الـ16. ومن المقرر أن تقام المواجهة في تمام السادسة صباح غد الاثنين. جدير بالذكر أن هداية ملاك شاركت علاء الدين أبو القاسم في رفع علم مصر بحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية كأول إمرأة ترفع العلم المصري.

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