فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 12:09 مساءً - مصراوي- د ب أ: سجلت حكومة العاصمة اليابانية (طوكيو) اليوم، الأحد، 1763 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بارتفاع 635 حالة عما تم تسجيله أمس، السبت، طبقا لما ذكرته صحيفة “جابان توداي” اليابانية اليوم. وشكل الأشخاص في العشرينيات من عمرهم (574 حالات) وفي الثلاثينيات (368) وفي الأربعينيات (305) أعلى الأرقام، بينما كانت هناك 248 حالة تحت 19 عاما. ويبلغ عدد الأشخاص المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 72 شخصا، بانخفاض حالتين عما تم تسجيله أمس، السبت، بحسب مسؤولي قطاع الصحة. ويبلغ الرقم على الصعيد العام 448 بارتفاع 12 حالة عما كان عليه أمس، السبت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: طوكيو تسجل 1763 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.