تراند الفن: السيسي يصدق على تعيين عضوين جديدين بهيئة كبار العلماء

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏19 دقيقة مضت أخبار مصر 10 زيارة

كتب- محمد عبدالناصر: نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الخاص بتعيين الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني والدكتور فتحى عثمان عمر الفقى، عضوين بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

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