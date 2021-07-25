تراند الفن: فيروس كورونا يجبر كيا على تعليق العمل بأحد مصانعها بكوريا الجنوبية

سول – (د ب ا):

أعلنت شركة كيا كورب، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية أمس الأحد، تعليق العمل في أحد مصانعها الثمانية المحلية اليوم الاثنين، وذلك بعد إصابة العشرات من العاملين في المصنع بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المتحدث باسم الشركة القول إنه ربما يتم تمديد قرار التعليق بناء على نتائج اختبارات فيروس كورونا بالنسبة للعاملين في الشركة.

ويشار إلى أن المصنع، الذي يقع جنوب سول، يقوم بإنتاج 320 ألف وحدة سنويا.وتمتلك كيا ثمانية مصانع محلية في كوريا و 7 مصانع في الخارج، ثلاثة منها في الصين ومصنع في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسلوفاكيا والمكسيك والهند، وتنتج المصانع إجمالي 84ر3 مليون وحدة .