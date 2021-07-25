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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن 32 دقيقة مضت سيارات 10 زيارة
سول – (د ب ا):
أعلنت شركة كيا كورب، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية أمس الأحد، تعليق العمل في أحد مصانعها الثمانية المحلية اليوم الاثنين، وذلك بعد إصابة العشرات من العاملين في المصنع بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المتحدث باسم الشركة القول إنه ربما يتم تمديد قرار التعليق بناء على نتائج اختبارات فيروس كورونا بالنسبة للعاملين في الشركة.
ويشار إلى أن المصنع، الذي يقع جنوب سول، يقوم بإنتاج 320 ألف وحدة سنويا.وتمتلك كيا ثمانية مصانع محلية في كوريا و 7 مصانع في الخارج، ثلاثة منها في الصين ومصنع في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسلوفاكيا والمكسيك والهند، وتنتج المصانع إجمالي 84ر3 مليون وحدة .
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فيروس كورونا يجبر كيا على تعليق العمل بأحد مصانعها بكوريا الجنوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.