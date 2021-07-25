تراند الفن: بعد انضمام رولز رويس جوست| تعرف على أسطول سيارات “رونالدو”.. إحداها تتعدى 10 ملايين جنيه

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتب – محمد جمال:

ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي، لأسطول سياراته الفاخرة واحدة من أكثر السيارات رفاهية في العالم، والتي جاءت من طراز رولز رويس جوست.

وكان رونالدو نشر صورة له عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وإنستجرام بجوار واحدة من أفخم السيارات حول العالم التابعة للعلامة التجارية الإنجليزية رولز رويس.

تعتمد السيارة على محرك من 12 أسطوانة، سعة 6600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 603 أحصنة، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكي الأداء، ومن خلال التجهيزات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية تقارب الـ4 ثوان فقط، بينما تبدأ أسعارها بقيمة تقدر بـ11.5 ميلون جنيه.

ويعد كريستيانو رونالدو، واحدًا من أشهر الأسماء في تاريخ كرة القدم، ما جعله أداة ترويج مميزة للعديد من العلامات التجارية، وخاصة شركات السيارات الفاخرة.

ويعرف عن أيقونة البرتغال وأفضل لاعب بالعالم حبه الشديد لامتلاك السيارات الفارهة، إذ يمتلك أسطولا يفوق عدده 15 سيارة تتنوع ما بين السوبر رياضية الخارقة والفارهة والكلاسيكية وغيرها.

ويمكن من خلال السطور التالية التعرف على أبرز سيارات كريستيانو رونالدو:

كونسيجيج CCX 11

من أسرع السيارات في مجموعة رونالدو ويبلغ سعرها نحو 391 ألف جنيه إسترليني.

تحقق السيارة Koenigsegg CCX 11 الرياضية رقما مذهلًا فى عالم السرعة يبلغ 402 في الساعة بفضل محرك V8 التربو تشارجر بسعة (4.7 لتر) وقوة 806 أحصنة و920 نيوتن في المتر من عزم الدوران عند 5500 دورة في الدقيقة.

بي إم دبليو M6

تعد السيارة BMW M6 من بين السيارات الأولى التي اقتناها كريستيانو رونالدو في بداية انضمامه لنادي مانشستر يونايتد عام 2006.

بورش كاريرا SD 911

تقدم بورش كاريرا SD 911 بمحرك من 6 أسطوانات سعة 3.0 لتر، يولد قوة 379 حصانا، وعزم أقصى للدوران 450 نيوتن متر، ويتصل المحرك بصندوق سرعات من نوع PDK ثنائي التعشيق من 8 سرعات.

وتتمكن السيارة الفاخرة من الانطلاق بوضع الثبات للوصول لـ100 كم/الساعة في 4.2 ثانية، وتحقق سرعة قصوى 293 كم/الساعة، وتستطيع 911 تحقيق متوسط استهلاك وقود مميز عند 9.0 لتر لكل 100 كم.

بوجاتي شينتوديتشي

تتميز بوجاتي شينتوديتشي بقوتها الجبارة المستمدة من محركها الضخم الذي يتكون من 16 أسطوانة، فضلًا عن أنه يمكنها الانطلاق من الثبات وحتى 100 كم/ساعة في 2.4 ثانية، ومن 0 إلى 200 كم/ساعة في 6.1 ثانية، فيما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 380 كم/ساعة.

سيارة بوجاتي التي يمتلكها كريستيانو رونالدو من طراز شينتوديتشي والتي تبلغ قيمتها نحو 8 ملايين يورو، تعد واحدة من بين 10 سيارات فقط في العالم تم إنتاجها.

ماكلارين سينا 500

تعتمد السيارة البريطانية ماكلارين سينا 500 على محرك v8 سعة 4 لترات مع شاحن تيربو مزدوج يولد قوة 800 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

وتتمكن السيارة التي تعمل بنظام الدفع الخلفي والتي تزن 1.198 كيلو جرام من الوصول لسرعة 100 كم/ساعة فى 2.9 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 340 كم/ساعة.

ويبلغ سعر السيارة الفاخرة ماكلارين سينا 500 ألف جنيه إسترليني.

مرسيدس AMG GLE 63

تأتي السيارة الفاخرة AMG GLE 63 مع محرك V12 بقوة 612 حصانا وتصل سرعتها القصوى إلى 249.4 في الساعة.

قائمة إضافية لأسطول سيارات “رونالدو”:

بالإضافة إلى السيارات السابقة التي يمتلكها كريستيانو رونالدو، هناك العديد من الطرازات التي اقتناها الدون ومنها، فيراري F12 TDF، وشيفروليه كامارو، و مازيراتي جران كابريو، ورولز رويس فانتوم، وأودي R8، وAston Martin DB9، و بنتلي جي تي سبيد، وبوجاتي تشيرون.

كما امتلك أيضًا الدون بوجاتي فيرون، وفيراري 599 جي تي بي فيورانو، وفيراري إف 430، و مازيراتي جرانكابريو، وبورش كايين، وبنتلي كونتيننتال Speed GT، ومرسيدس سي كلاس كوبيه، وأودي آر إس 6، وأودي آر إس 7، وأودي كيو 7.