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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتبت- منال الجيوشي:
احتفلت المطربة أمينة، بعيد ميلاد نجل شقيقتها الراحلة “عزة”، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وعلقت: “كل سنة وإنت طيب يا حموشة، وأشوفك أحسن الناس، ابن أختي الله يرحمها، وابني حبيبي الله يحفظك ويبعد عنك وعن فهد كل حاجة وحشة ويرزقكم الطريق الصح، ويكرمكم من حيث لا تحتسبوا”.
وتابعت: “ربنا يقدرني على رد جمايل أمك نور عينيا أختي الله يرحمها، عيد ميلاد سعيد يا حبيبي”.
وكانت “عزة” الشقيقة الكبرى للفنانة أمينة قد رحلت عن عالمنا منذ عامين، بعد صراع مع المرض.
يذكر أن أمينة كانت قد أحيت حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة منذ يومين، وسط حضور حشد من جمهورها، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الماسة الصيفي (الموسم الثاني).
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أمينة تحتفل بعيد ميلاد نجل شقيقتها الراحلة.. صورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.