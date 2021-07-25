تراند الفن: أمينة تحتفل بعيد ميلاد نجل شقيقتها الراحلة.. صورة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت المطربة أمينة، بعيد ميلاد نجل شقيقتها الراحلة “عزة”، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: “كل سنة وإنت طيب يا حموشة، وأشوفك أحسن الناس، ابن أختي الله يرحمها، وابني حبيبي الله يحفظك ويبعد عنك وعن فهد كل حاجة وحشة ويرزقكم الطريق الصح، ويكرمكم من حيث لا تحتسبوا”.

وتابعت: “ربنا يقدرني على رد جمايل أمك نور عينيا أختي الله يرحمها، عيد ميلاد سعيد يا حبيبي”.

وكانت “عزة” الشقيقة الكبرى للفنانة أمينة قد رحلت عن عالمنا منذ عامين، بعد صراع مع المرض.

يذكر أن أمينة كانت قد أحيت حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة منذ يومين، وسط حضور حشد من جمهورها، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الماسة الصيفي (الموسم الثاني).