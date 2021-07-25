فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتب- محمد عبدالناصر: أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الحارة والرطبة نسبيا على شمال البلاد نهارا ومعتدلة ليلا، كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من البلاد لتقليل من حدة الإحساس بالحرارة. وأضافت الهيئة، يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. وأكدت الهيئة، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 : 4 درجات، وتسجل القراءة 34 : 36 درجة خلال الـ72 ساعة المقبلة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة من 36 : 38 درجة، وتتراوح على المناطق الجنوبية من 37 إلى 40 درجة، والسواحل الشمالية 30 : 32 درجة. ونصحت الهيئة بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، حيث يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة. وتابعت الهيئة: “تهدأ الرياح على مسطح البحر المتوسط لتبدأ الأمواج بالانخفاض تدريجيا على شواطئ المدن الساحلية”. ​

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أجواء حارة والعظمى 36 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.