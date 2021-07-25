تراند الفن: دانة غاز تتسلم 98 مليون جنيه مستحقات من مصر بالنصف الأول من 2021

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتبت-ياسمين سليم:

قالت شركة دانة غاز إنها حصلت على مستحقات من الحكومة المصرية بقيمة 98 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 128% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الأحد أن قيمة الدفعات النقدية التي استلمتها دانة غاز في مصر بلغت نحو 23 مليون دولار خلال الربع الأول 2021، وارتفعت قيمة هذه الدفعات خلال الربع الثاني من عام 2021 لتصل إلى 75 مليون دولار عقب إلغاء اتفاقية البيع والشراء.

وتسلمت دانة غاز دفعات نقدية بقيمة 98 مليون دولار في مصر خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنةً بـ 43 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2020، مما يمثّل زيادة بنسبة 128%.

وأوضحت أن هذا يعني انخفاضًا كبيرًا في مستحقات الشركة البالغة 131 مليون دولار في نهاية الربع الأول، وسوف تدعم دانة غاز مصر تعزيز ربحية الشركة وتدفقاتها النقدية خلال الربع الثاني 2021 والسنوات القادمة. كما سيتم عكس جزء من المخصصات التي قيدتها الشركة في عام 2020، وذلك ضمن نتائج الربع الثاني 2021 بعدما قررت الشركة الاحتفاظ بهذه الأصول.

وتعتبر دانة غاز خامس أكبر منتج للغاز في مصر، وتنتج حاليًا 30 ألف برميل نفط يوميًا من 14 منطقة تطويرية برية.

وقالت إنها تتطلع لزيادة الإنتاج من خلال المناطق الاستكشافية والتي من المقدر أن تحتوي على أكثر من 20 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز حيث تخطط الشركة لحفر بئر استكشافية في الربع الأول من عام 2022 في حال توفر المواد طويلة الأمد والمعدات اللازمة لذلك.