تراند الفن: تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في بداية تعاملات اليوم الأحد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏12 دقيقة مضت اقتصاد 13 زيارة

كتبت- شيرين صلاح: استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في بداية تعاملات اليوم الأحد. واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و25 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها. وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 47 و55 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

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