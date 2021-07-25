تراند الفن: الشرطة تُعيد فتاة تركت مسكن أهليتها بسبب خلافات أسرية

كتب – علاء عمران:

نجحت شرطة النقل والمواصلات في إعادة فتاة لأسرتها، بعد التواصل مع والدها وحضر لاستلامها من محطة قطار بورسعيد.

وكشفت التحقيقات أنه تلاحظ للخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بمحطة سكك حديد بورسعيد تواجد إحدى الفتيات بمفردها داخل أحد القطارات عقب وصوله إلى المحطة، وبمناقشة الفتاة عن مدى احتياجها للمساعدة نظراً لتواجدها بمفردها، أفادت بأنها (مقيمة بمحافطة الجيزة) وقررت ترك مسكن أهليتها لوجود خلافات أسرية.

على الفور تم تقديم كافة أوجة الرعاية للفتاة وأمكن التوصل لوالدها، وتم التواصل معه هاتفياً، وأفاد بحضوره لاستلام ابنته والتعهد بحسن رعايتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لتفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية وتفعيل الإجراءات اللازمة للتعامل مع المواقف ذات الطابع الإنساني.