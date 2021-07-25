تراند الفن: بعد تقديمها.. ننشر مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس المقبل لموظفي الحكومة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتب- مصطفى عيد:

تقسم وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، على 3 أيام أساسية خلال الفترة من يوم الثلاثاء 17 أغسطس حتى الخميس 19 من نفس الشهر، على أن يتم صرف المرتبات للجهات التي لم تصرف في هذه المواعيد يومي 22 و23 أغسطس.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن في بيان سابق لوزارة المالية، تقديم مواعيد صرف المرتبات، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام المالي الجديد.

وقال الوزير إنه تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على خمسة أيام خلال هذه الأشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

يوم الثلاثاء 17 أغسطس

تشمل جهات الجهاز الإداري للدولة التي سيبدأ صرف مرتبات العاملين بها يوم الثلاثاء 17 أغسطس المقبل 33 وزارة وهيئة من بينها وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها.

ومن بين هذه الوزارات أيضا وزارات الداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والسياحة، والبترول، بالإضافة إلى المصالح والهيئات التابعة لكل الوزارات المذكورة.

ويتضمن صرف المرتبات في ذلك اليوم كذلك العاملين في مديريات الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق بالمحافظات.

ومن المقرر أيضا صرف مرتبات أغسطس في يوم 17 من الشهر المقبل للعاملين في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

الأربعاء 18 أغسطس

من المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء 18 أغسطس صرف المرتبات للعاملين في 20 وزارة وهيئة تشمل وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب العاملين بدواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

كما تتضمن جهات صرف المرتبات يوم 18 أغسطس القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الخميس 19 أغسطس

ينتظر يوم 19 أغسطس المقبل صرف المرتبات للعاملين في 13 وزارة وهيئة تتضمن وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات.

ومن المقرر كذلك صرف مرتبات أغسطس يوم 19 من الشهر المقبل للعاملين في الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها خلال اليومين السابقين.

ويمكن للجهات التي لم تستطع صرف مرتبات العاملين بها خلال الأيام الثلاثة المذكورة الصرف في يومي 22 و23 أغسطس.