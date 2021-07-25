فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 01:09 مساءً - كتبت- ياسمين سليم:
قررت هيئة الرقابة المالية مد مهلة تقدم شركة الدار العقارية الإماراتية بعرض شراء إجباري على كامل أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، لمدة 30 يومًا إضافية تبدأ في 2 أغسطس المقبل.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد إنها تلقت كتابًا من شركة الدار العقارية بشأن مد مهلة التقدم بعرض الشراء الإجباري على كامل أسهم شركة سوديك.
وأوضحت الهيئة أنها قرر مد مهلة تلقي العرض لمدة 30 يومًا عمل إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم عرض الشراء الإجباري في 2 أغسطس المقبل وذلك للانتهاء من الفحص النافي للجهالة.
وهذه هي المرة الثانية التي توافق الهيئة على مد العرض بعد أن قررت في يونيو مدة العرض لمدة 30 يومًا إضافية بدأت في 14 يونيو الماضي.
وفي مارس الماضي أعلنت شركة سوديك، أنها تلقت خطابا من شركة الدار العقارية، شركة تطوير عقاري في الإمارات، يتضمن عرضا مبدئيا غير ملزم للاستحواذ محتمل نقدي على حصة لا تقل عن 51% من أسهم رأس المال المصدر للشركة من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة.
وتضمن العرض سعر شراء تقديري بين 18 و19 جنيها مصريا للسهم الواحد.
وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة “وست تاون” وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع “ألجريا”، ومشروع “فورتي ويست”، ومشروع “بوليجون”، ومشروع “قطامية بلازا”، ومشروع “أوتوفيل”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: للمرة الثانية.. مد مهلة تقدم الدار العقارية بعرض للاستحواذ على “سوديك” 30 يومًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.