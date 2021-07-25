تراند الفن: اندلاع حريق بمبنى وزارة التنمية المحلية في الدقي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏11 دقيقة مضت حوادث وقضايا 9 زيارة

كتب – محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شب بديوان وزارة التنمية المحلية بالدقي، اليوم الأحد. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع وزارة الزراعة. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق. وتبين بالفحص نشوب حريق في وحدة تكييف وغرفة الأمن الخاصة بالوزارة، وتم محاصرة ألسنة اللهب وتنفيذ عملية التبريد.

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