فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 01:09 مساءً - كتب – سامح غيث: شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي؛ لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتجار المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين. استهدفت الحملة، قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 4 متهمين، بحوزتهم (5 قطعة سلاح ناري وأبيض، وعدد من الطلقات النارية، كميات من المواد المخدرة المتنوعة). ونجحت الحملات في تنفيذ 2436 حكما قضائيا متنوعا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار الحملات.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات في القليوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.