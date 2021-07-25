تراند الفن: بالصور.. مرسيدس تكشف النقاب عن نسختها “S580 e” الهجين من الفئة S

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 01:09 مساءً - شتوتجارت – (د ب أ):

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية الرائدة فى صناعة السيارات عن توسيع برنامج سيارتها الفاخرة من الفئة S من خلال إطلاق بالموديل S580 e المعتمد على نظام الدفع الهجين Plug-in.

وأوضحت الشركة الألمانية، أن السيارة الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك سداسي الأسطوانات على شكل مستقيم بقوة 367 حصان مع آخر كهربائي بقوة 150 حصان.

وبتضافر جهود المحركين تصبح القوة الإجمالية 375 كيلووات/510 حصان مع عزم الدوران الأقصى 750 نيوتن متر، وبانفراد المحرك الكهربائي بالدفع فإن السيارة الفاخرة تصل إلى السرعة القصوى 140 كلم/س، ويستغرق شحن بطارية النظام حوالي نصف الساعة.

وتتمتع السيارة بالتجهيزات الفاخرة المعروفة من طراز S الفاخر مثل نظام التعليق الهوائي Airmatic، والذي يمكن استكماله بمجموعة التعليق E-Active Body Control؛ حيث يتم التحكم في قوة النوابض وامتصاص الصدمات على كل عجلة بشكل فردي، ومن ضمن التجهيزات التي تستند عليها السيارة نظام المعلومات والترفيه MBUX ووظيفة التدليك للمقاعد الخلفية، والإضاءة المتوائمة.