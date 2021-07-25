فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 01:09 مساءً - كتب- عمر قورة:
أعرب أحمد حجازي، قائد منتخب مصر الأولمبي، عن عدم رضاه بالخسارة أمام منتخب الأرجنتين في أولمبياد طوكيو، مشيرا إلى أن الفريق ظهر بأداء أفضل من الذي قدمه في اللقاء الأول ضد إسبانيا.
وسقط المنتخب المصري الأولمبي في فخ الخسارة أمام نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما صباح الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بمنافسات أولمبياد طوكيو.
وقال حجازي، في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة عبر قناة “بي إن سبورتس”: “نتيجة ليست مرضية، ظهرنا أمام الأرجنتين بأداء أفضل من المباراة الأولى”.
وأضاف: “حاولنا إدراك التعادل بعد استقبال الهدف، كنا أفضل في الشوط الثاني، والهدف جاء من كرة ثابتة ومن الفرصة الوحيدة التي سنحت لهم، وكان يجب علينا استغلال الفرص”.
وحصد المنتخب الأرجنتيني أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما توقف رصيد المنتخب المصري عند نقطة واحدة، ليتعقد موقفه قبل مواجهة منتخب أستراليا في ختام منافسات دور المجموعات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حجازي: ظهرنا أمام الأرجنتين بأداء أفضل من لقاء إسبانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.