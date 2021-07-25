فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 01:09 مساءً - كتب – سيد متولي مع انتشار فيروس كورونا، استغنى العروسان عن إقامة حفل الزفاف داخل قاعات الأفراح خاصة في فترات إغلاقها لتجنب تفشي الفيروس. في إطار ذلك ظهرت اتجاهات جديدة وغير تقليدية لإقامة الأفراح بشكل مميز وتكلفة بسيطة، نستعرض أبرزها في هذا التقرير. حديقة المنزل وفقا لمنظمة الحفلات هبة الأمين، يجب تزيين مقدمة المنزل أو الممر للعرسان، الذي تخرج منه العروس والعروسة، وتزيين هذه المنطقة جيدا بحيث يلتفت إليه المدعوين كثيرا، ويمكن وضع أرج به مجموعة كثيرة من الورود، مع وضع بعض المصابيح للإنارة، مجرد تزيين منطقة مقدمة المنزل، ومكان كوشة العرسان، يجب الانتباه إلى الكراسي، فيمكنك استخدام بعض الأقمشة والأشرطة حول الكرسي في الخلف، لإضافة لمسة جمالية علي منطقة الجلوس. الأماكن التاريخية وفقًا لمنظم الأفراح والحفلات الـ”wedding planner” أحمد البراملجي، اتجه بعض منظمي الأفراح إلى الأماكن التاريخية مثل الأهرامات، قصر محمد علي، أو القلعة؛ لإقامة حفل زفاف مميز وسط مناظر تاريخية جذابة. المراكب النيلية يمكنكِ إقامة حفل الزفاف في مكان مفتوح مثل المراكب النيلية الثابتة واليخوت المفتوحة بعيدا عن القاعات. الأماكن المفتوحة والفلل اتجه العديد من منظمي الأفراح في الفترة الأخيرة إلى إقامة الحفل في الأماكن المفتوحة وحدائق الفلل، فهناك العديد من الفلل التي يمكنك استئجارها لحفل الزفاف. أسطح المنزل مع انتشار كورونا عاد المصريون إلى أيام الزمن الجميل بإقامة حفل الزفاف على أسطح المنزل بحضور عدد قليل من أهالي العروسين. فرح أون لاين طريقة أخرى انتشرت بسبب كورونا، وهي إقامة حفل الزفاف أون لاين عن طريق تقنية “الفيديو كول” بعيدا عن التجمعات.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعيدا عن القاعات.. 6 أفكار غير تقليدية للأفراح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.