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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن 29 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 16 زيارة
كتبت- منى الموجي:
شارك المخرج عمرو سلامة، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورا جديدة، من تنزانيا، التي يقضي فيها شهر العسل.
وظهر عمرو منفردا في 7 صور نشرها، كان قد التقطها في أماكن مختلفة داخل تنزانيا.
جدير بالذكر أن عمرو سلامة احتفل مؤخرا بعقد قرانه ثم زفافه على مهندسة الديكور مروة البرماوي، وسط حضور أسرة العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.
وكان أخر أعمال عمرو سلامة الفنية مسلسل “ما وراء الطبيعة” عن سلسلة تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد خالد توفيق، بطولة أحمد أمين وآية سماحة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عمرو سلامة ينشر 7 صور جديدة من تنزانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.