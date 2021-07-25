فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 02:09 مساءً - إنجولشتات – (د ب أ): كشفت شركة أودي الرائدة فى صناعة السيارات الفارهة، النقاب عن سيارتها RS3 الجديدة المعتمدة على محرك بقوة 400 حصان وتصل سرعتها القصوى إلى 290 كلم/س. وتمتاز السيارة الألمانية الجديدة من خلال التصميم الأنيق لشبكة المبرد المصمم على شكل قرص عسل النحل، وفتحات التهوية الكبيرة على المقدمة والكشافات العاملة بتقنية ليد ماتريكس، والتصميم الجديد للمصابيح الخلفية والاسبويلر الخلفي بالمظهر الأسود اللامع والمصدم الخلفي مع الناشر المدمج، كما تقف السيارة على جنوط قياس 19 بوصة. ويزأر بداخل السيارة محرك تربو خماسي الأسطوانات سعة 5ر2 لتر بقوة 400 حصان/500 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويتولى توزيعها على عجلات السيارة الأربع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DSG من سبع سرعات. وتتسارع السيارة بفعل هذه القوة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8ر3 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 290 كلم/س. وتزدان المقصورة الداخلية بالمقاعد الرياضية والمقود الجديد وشاشتي لوحة القيادة الكبيرتين مع أشرطة من ألياف الكربون والقمرة الرقمية، والتي تمد قائد السيارة بالمعلومات الهامة حول القيادة. ومن المقرر طرح سيارة أودي RS3 الجديدة خلال فصل الخريف المقبل بسعر يبدأ من 60 ألف يورو أى مايعادل .

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بـ 60 ألف يورو| أودي RS3 تزيح الستار عن طرازها الجديد “RS3” بقوة خارقة.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.