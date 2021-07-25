تراند الفن: اعتقال 4 من طالبان لتورطهم في الهجوم على القصر الرئاسي بأفغانستان أثناء صلاة العيد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 02:09 مساءً - كابول- (أ ش أ):

اعتقلت القوات الأفغانية 4 من مقاتلي حركة “طالبان” بينهم قائد بارز لقيامهم بتنفيذ هجوم صاروخي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة كابول خلال صلاة عيد الأضحى المبارك.

وقالت الشرطة الأفغانية – حسبما ذكرت قناة “فرنسا 24” الإخبارية الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأحد – إنه تم إلقاء القبض على 4 من مقاتلي حركة “طالبان” في عملية تم تنفيذها في العاصمة كابول، مشيرة إلى أنهم من المتورطين في الهجوم الأخير الذي أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسئوليته عنه.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، ميرويس ستانكزاي، إن المعتقلين الأربعة بينهم قائد بارز بالحركة يدعى “مؤمن” كما أكد أن جميعهم ينتمون إلى طالبان، مشيرا إلى أن مؤمن كان مدبرا رئيسيا للهجوم الصاروخي وأن المجموعة كلها متورطة أيضا في هجمات أخرى.

وسقطت ثلاثة صواريخ على الأقل بالقرب من القصر الرئاسي يوم الثلاثاء الماضي بينما كان الرئيس أشرف غاني وكبار مسئوليه يؤدون صلاة العيد في الهواء الطلق.

يشار إلى أن هذا الهجوم الصاروخي قد جاء في الوقت الذي تستفيد فيه حركة “طالبان” من المراحل الأخيرة من انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة من أفغانستان وتحاول الاستيلاء على عشرات المقاطعات والمعابر الحدودية ومحاصرة العديد من عواصم المقاطعات.

ويستمر القتال في أماكن مختلفة من البلاد حيث فشلت محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة “طالبان” حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

و فرضت السلطات الأفغانية يوم أمس (السبت) حظرا للتجول ليلا في 31 من مقاطعات البلاد البالغ عددها 34 باستثناء كابول وبنجشير وننجارهار فى محاولة للحد من العنف .