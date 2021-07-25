تراند الفن: فيديو| نيللي كريم ترقص مع مصطفى قمر في حفله بالساحل

كتبت- منال الجيوشي:

أحيا الفنان مصطفى قمر، حفلا غنائيا بالساحل الشمالي مساء أمس السبت، وسط حضور حشد من جمهوره ومحبيه.

وحضرت الحفل الفنانة نيللي كريم، التي صعدت على خشبة المسرح أثناء تقديم “قمر” أغنية “حبك نار” التي قدمها في الفيلم الذي جمعهما منذ ١٧ عاما وحمل نفس اسم الأغنية.

وقامت “نيللي” بالرقص على نغمات الأغنية، وسط تفاعل الجمهور، كما قدم مصطفى قمر خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه.

فيلم “حبك نار” عرض عام ٢٠٠٤، وشارك في بطولته نيللي كريم، مصطفى قمر، رامز جلال، مجدي كامل، سعيد عبدالغني، أمل إبراهيم، عبدالله مشرف.