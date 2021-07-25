فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 02:09 مساءً - كتبت- شيرين صلاح:
قال محمد إمبابي، رئيس شعبة المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن أيام عيد الأضحى شهدت انتعاشة في إقبال المواطنين على الفنادق والمطاعم.
وأضاف إمبابي أن هذا العيد يعتبر أفضل الأعياد التي مرت على القطاع منذ بداية أزمة كورونا، مشيرا إلى أن نسبة الإشغالات ارتفعت بجميع الفنادق هذا العيد.
وذكر أن معظم الفنادق التزمت بنسب الإشغالات التي حددتها الحكومة بالفنادق هذه الفترة، مشيرا إلى أن عددا قليلا فقط من هذه الفنادق لم يلتزم بالنسبة المقررة بسبب كثافة الإقبال عليها هذا العام.
وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التابعة لمجلس الوزراء أعلنت بداية الشهر الجاري زيادة نسبة الإشغال المسموح بها في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، والسينمات والمسارح، بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلًا من 50%.
وقال إمبابي، في وقت سابق، إن قرار زيادة الإشغالات في الفنادق والكافيهات إيجابيا ويدعم السياحة، وكان منتظرا في الوقت الحالي.
وبحسب ما قاله اليوم لمصراوي، توقع إمبابي استمرار إقبال المواطنين على الفنادق والمطاعم خلال هذا الصيف، وانتعاشة كافة القطاع هذا العام.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شعبة الفنادق: موسم عيد الأضحى الأفضل للقطاع منذ بداية كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.