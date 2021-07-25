تراند الفن: 8 مليارات جنيه حصيلة جمارك الإسكندرية من الضرائب والرسوم في يونيو الماضي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 02:09 مساءً - كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير لمصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر يونيو الماضي بلغت نحو 8 مليارات و25 مليونًا و874 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية أفرجت خلال شهر يونيو الماضي عن مشمول 16 ألفًا و649 شهادة جمركية وارد نهائي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار والبضائع العامة، والسيارات، والدخان.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد خلال شهر يونيو 2021 بلغت 2 مليار و291 مليونًا و91 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات حوالي 6 مليارات و625 مليونًا و957 ألف جنيه.

وأوضح أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية قامت بتصدير مشمول 7376 بيانًا جمركيًا خلال شهر يونيو الماضي لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها: الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس، تم تحصيل رسوم الصادر عن بعض البضائع بمبلغ 3 ملايين و346 ألف جنيه.

كما حصَّلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن لـ 654 بيانًا جمركيًا بإجمالي 4 ملايين و479 ألف جنيه خلال نفس الفترة، وفقا للتقرير.

ويأتي هذا التقرير في إطار استعراض وزير المالية جهود موظفي الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة، بحسب البيان.

وذكر البيان أن هذه الجهود تسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.