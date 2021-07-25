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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 02:09 مساءً - بغداد- (بي بي سي):
أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة جنوبي العراق اليوم الأحد أنه عثر على جثة الناشط العراقي على كريم، نجل الناشطة البارزة فاطمة البهادلي، وعليها آثار أعيرة نارية في وقت متأخر من ليلة أمس السبت بعد 24 ساعة من اختطافه من قبل مسلحين مجهولين.
وكانت جثة الناشط، وهو في الخامسة والعشرين من عمره، ملقاة على جانب إحدى الطرق في قضاء الزبير بمحافظة البصرة الجنوبية.
وكريم هو الابن الثاني الذي تفقده الناشطة الحاصلة على جوائز لدفاعها عن حقوق المرأة وعملها في محاولة إعادة دمج شباب الميليشيات العراقية في المجتمع، إذ عثر على ابنها الأكبر أحمد كريم مشنوقا في منزله في البصرة في مايو عام 2019، واعتبرت السلطات موته حينها حادث “انتحار”، رغم تشكيك كثيرين في صحة ذلك.
وكانت فاطمة البهادلي من بين 5 سيدات كرمتهن منظمة “فرونت لاين ديفندرز” لدفاعهن عن حقوق الإنسان والمعرضين للخطر في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا عام 2020.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مظاهرات العراق: العثور على جثة الناشط العراقي علي كريم في البصرة بعد 24 ساعة من اختطافه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.