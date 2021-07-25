تراند الفن: مظاهرات العراق: العثور على جثة الناشط العراقي علي كريم في البصرة بعد 24 ساعة من اختطافه

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 02:09 مساءً - بغداد- (بي بي سي):

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة جنوبي العراق اليوم الأحد أنه عثر على جثة الناشط العراقي على كريم، نجل الناشطة البارزة فاطمة البهادلي، وعليها آثار أعيرة نارية في وقت متأخر من ليلة أمس السبت بعد 24 ساعة من اختطافه من قبل مسلحين مجهولين.

وكانت جثة الناشط، وهو في الخامسة والعشرين من عمره، ملقاة على جانب إحدى الطرق في قضاء الزبير بمحافظة البصرة الجنوبية.

وكريم هو الابن الثاني الذي تفقده الناشطة الحاصلة على جوائز لدفاعها عن حقوق المرأة وعملها في محاولة إعادة دمج شباب الميليشيات العراقية في المجتمع، إذ عثر على ابنها الأكبر أحمد كريم مشنوقا في منزله في البصرة في مايو عام 2019، واعتبرت السلطات موته حينها حادث “انتحار”، رغم تشكيك كثيرين في صحة ذلك.

وكانت فاطمة البهادلي من بين 5 سيدات كرمتهن منظمة “فرونت لاين ديفندرز” لدفاعهن عن حقوق الإنسان والمعرضين للخطر في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا عام 2020.