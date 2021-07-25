فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 02:09 مساءً - كتب – أحمد جمعة: تقدم الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، بالتحية والتقدير للفريق الطبي المعالج للفنانة ياسمين عبد العزيز؛ لالتزامهم الصمت التام والعمل في قمة التركيز والمهنية لتوصيل الحالة الصحية لبر الأمان. وأشار عبدالحي، في تصريحات صحفية، إلى أن هناك شكوى تم تقديمها للنقابة العامة ضد أحد الأطباء الذي قيل أنه أفشى تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدا أنه سيتم عرضها على لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق فيها والنتيجة إما الإحالة إلى الهيئة التأديبية أو الحفظ. وأضاف: “ليس معنى وجود مضاعفات لأي مريض أن هناك خطأ، لأنه غير منطقى ألا تكون هناك مضاعفات وكل المرضى يتعافون فوراً وهذا لا يمكن أن يحدث في أي مكان في العالم لأن هناك مضاعفات وارد حدوثها”. وأوضح أمين عام نقابة الأطباء أن إرهاب الأطباء بهذه الاتهامات سيجعلهم يحجمون عن التصدى للحالات عالية الخطورة، كما يحدث في بعض الدول مما يحرم هؤلاء المرضى من فرصهم في العلاج. وتابع: “الهجمة الشرسة وغير الأخلاقية على الأطباء في السوشيال ميديا ليست في مصلحة المرضى والطب في مصر”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نقابة الأطباء توجه رسالة للفريق المعالج لياسمين عبدالعزيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.