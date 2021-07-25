- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن 30 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 13 زيارة
القاهرة- مصراوي:
تحتفل الفنانة كارول سماحة، اليوم 25 يوليو بعيد ميلادها، وبهذه المناسبة قدم عنها راديو إنرجي تقريرا وصفها خلاله بـ”الحرة والجريئة”.
وجاء في التقرير “كارول سماحة هي أول مطربة عربية تقف على مسرح دار الأوبرا في كييف بأوكراتيا، كما إنها وقفت على مسرح اولمبيا في فرنسا وهو المسرح الذي وقف عليه كبار النجوم أمثال أم كلثوم وفيروز”.
كارول سماحة خلال مشوارها الفني قدمت العديد من الموضوعات المختلفة والمتعددة، وحصلت على لقب “ملكة المسرح”.
شاركت كارول سماحة في عدد كبير من الأعمال المسرحية، حيث لعبت دور البطولة النسائية المطلقة مثل “زنوبيا”، وجسدت كارول سماحة السيرة الذاتية للفنانة اللبنانية “صباح” بمسلسل حمل اسم “الشحرورة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “إنرجي” يحتفل بمشوار كارول سماحة في عيد ميلادها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.