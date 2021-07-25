تراند الفن: حققت 2 مليون مشاهدة.. أحمد حسن راؤول يكشف كواليس تقديم أغنية نوال الزغبي “ارقص”‬

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 04:09 مساءً - كتب- مصطفى حمزة:

أعرب الشاعر أحمد حسن راؤول عن سعادته بوصول عدد مشاهدة أغنية الفنانة اللبنانية نوال الزغبي “ارقص”، إلى 2 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، موضحا أن فريق العمل كان من البداية لديه حماس لتقديم أغنية خفيفة.

راؤول في تصريح خاص لموقع “مصراوي” قال: “بعد نجاح التعاون الأول بيننا في أغنية “عقلي وقف”، زاد حماس الفنانة نوال الزغبي لتكرار تجربة تقديم أغاني لها طابع مختلف، وأكدت إعجابها بالأعمال التي قدمتها مع صديقي الملحن أحمد زعيم”.

وأضاف: “البداية كانت مع الأغنية التي يحمل اسمها الميني ألبوم، وهي (عكس الطبيعة) من كلماتي وألحان أحمد زعيم، وبعد تسجيلها، أرسلت الفنانة نوال الزغبي لي اللحن الذي وضعه الملحن اللبناني ألفريد الأسعد، وبعد سماعه قمت بكتابة كلمات أغنية “أرقص”، وكنت حريص على أن تكون خفيفة الطابع، وكلها بهجة وسعادة، والحمد لله جاء طرحها في موسم العيد موفقا للغاية، ونالت النجاح”.

نوال الزغبي طرحت يوم الأربعاء الماضي كليب أغنية “أرقص”، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد، وتوزيع روبير الأسعد، وإخراج فادي حداد، ووصل عدد مشاهداتها عبر موقع يوتيوب إلى 2 مليون.

نوال كانت قد طرحت في فبراير 2019 آخر ألبوم لها بعنوان “كدة باي”، ويضم 10 أغاني منها “صبح صبح”، و”جوه قلبه”، و”مش خايفة”، و”كده باي”، و”اللي براسي عملته”، و”الجمال له ناسه”، و”يام صعبة”، و”مية وجع”، و”لف وأرجع تاني”.