تراند الفن: التنمية المحلية: طلاء واجهات 125 ألف مبنى وعمارة سكنية في المحافظات

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 04:09 مساءً - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، انتهاء المحافظات من طلاء واجهات 125 ألف مبنى وعمارة سكنية، مؤكدا استمرار جهود المحافظات في طلاء واجهات المباني خاصة على الطرق الرئيسية ومداخل المدن.

وقال شعراوي، إن المباني تم طلاء واجهاتها بشكل جمالي ساعد في تحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية لمناطق كثيرة في المحافظات.

وأشار التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي عن جهود المحافظات في استكمال أعمال طلاء واجهات المباني والعمارات السكنية إلى انتهاء محافظة أسوان من طلاء 56 ألفا و582 مبنى، وانتهت محافظة الدقهلية من طلاء 24 ألفا و788 مبنى، وانتهت محافظة قنا من طلاء 5961 مبنى في حين انتهت محافظة الأقصر من طلاء 5613 مبنى.

وأوضح اللواء شعراوي، أنه وفقاً لقرار مجلس المحافظين فلن يتم إدخال أية مرافق لأية عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهاتها من الطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجي وذلك لحين تشطيب الواجهات وفقاً للون الذي تحدده كل محافظة بما يتناسب مع الطابع المعماري لها وإظهارها بصورة حضارية وجمالية.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن قانون البناء الموحد يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العمارات السكنية قبل توصيل المرافق لها من قبل الأحياء والمدن، لافتاً إلى قيام المحافظات بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولاً لقيام أصحاب المباني بالانتهاء من طلاء واجهاتها على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفوري للمرافق من كهرباء ومياه عن المباني التي لا ينتهي أصحابها من طلاء واجهاتها.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور كبير وهام في مساعدة المواطنين في عملية التنفيذ بما يعمل على تنفيذ الهدف الذي تسعى الدولة إلى تنفيذه وهو استعادة الشكل الجمالي للمدن المصرية موجهاً الاجهزة التنفيذية بالمحافظات بالاستفادة من التجارب الناجحة للمشاركات المجتمعية والجمعيات الأهلية في بعض المحافظات وتعميمها في محافظات أخرى.