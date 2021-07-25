تراند الفن: وفاء عامر تكشف حقيقة دهسها شخص بسيارتها (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 04:09 مساءً - كتبت- بهيرة فودة:

نفت الفنانة وفاء عامر الشائعة المنتشرة مؤخرًا حول قيامها بدهس شخص بسيارتها وهروبها.

ونشرت وفاء عامر مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، قبل خمسة أيام تقريبا، وقالت إنها أثناء انشغالها بجنازة أحد الأصدقاء، فوجئت بصحفية تقول إنها دكتورة ومذيعة تابعة للمجلس الأعلى للصحافة، وتدّعي بأن هناك من أخبرها “أنني دهست حد بسيارتي، وهرّبوني البودي جارد، وللتوضيح ليس عندي بودي جارد، أحرس نفسي من مين وليه”.

وأضافت: “هناك فيديو من المحامي الخاص بي بعد بياني هذا، ونطالب فيه المجلس الأعلى للصحافة بالنظر في أوراق هذه السيدة الفاضلة وسأظل أقول الفاضلة حتى يجلب لي القانون حقي، ولو لديها أي مستند أو فيديو فلتتقدم به لكنني لن أترك حقي”.

ومن ناحية أخرى، شاركت وفاء عامر في مسلسل “لحم غزال”بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، ومي سليم، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وأحمد خليل، ووليد فواز، وخالد محمود، تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، العمل عُرض رمضان الماضي.