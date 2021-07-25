- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 04:09 مساءً - كتبت- بهيرة فودة:
نفت الفنانة وفاء عامر الشائعة المنتشرة مؤخرًا حول قيامها بدهس شخص بسيارتها وهروبها.
ونشرت وفاء عامر مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، قبل خمسة أيام تقريبا، وقالت إنها أثناء انشغالها بجنازة أحد الأصدقاء، فوجئت بصحفية تقول إنها دكتورة ومذيعة تابعة للمجلس الأعلى للصحافة، وتدّعي بأن هناك من أخبرها “أنني دهست حد بسيارتي، وهرّبوني البودي جارد، وللتوضيح ليس عندي بودي جارد، أحرس نفسي من مين وليه”.
وأضافت: “هناك فيديو من المحامي الخاص بي بعد بياني هذا، ونطالب فيه المجلس الأعلى للصحافة بالنظر في أوراق هذه السيدة الفاضلة وسأظل أقول الفاضلة حتى يجلب لي القانون حقي، ولو لديها أي مستند أو فيديو فلتتقدم به لكنني لن أترك حقي”.
ومن ناحية أخرى، شاركت وفاء عامر في مسلسل “لحم غزال”بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، ومي سليم، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وأحمد خليل، ووليد فواز، وخالد محمود، تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، العمل عُرض رمضان الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وفاء عامر تكشف حقيقة دهسها شخص بسيارتها (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.