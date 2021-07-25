فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 04:09 مساءً - كتبت- منال الجيوشي: تحل علينا اليوم، الذكرى الثانية على رحيل النجم الكبير فاروق الفيشاوي، الذي يعتبر من أهم نجوم السينما المصرية. وفي لقاء مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس ببرنامجها “صاحبة السعادة”، تحدث النجم الراحل عن فيلم “قضية عم أحمد” وقال الفيشاوي: “تعاونت في هذا الفيلم مع كبار النجوم، وكنت قد تعاونت لأكثر من مرة مع الملك فريد شوقي، وكان هناك حالة تناغم كبيرة مع صناع العمل”. وتابع: “فريد شوقي ساعدني، وكنت بعتبره أبويا وأخويا وابني، لأن الطيبة والحالة الإنسانية اللي كان بيعيشها معانا، فكنت بحس إن كل البشر كانوا يتمثلوا في الملك فريد شوقي”. ورحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا في ٢٥ يوليو ٢٠١٩، بعد صراع مع مرض السرطان، وترك إرثا فنيا كبيرا، ومن أبرز أعماله: “امرأة هزت عرش مصر”، “التحويلة”، “الكف”، “الإرهاب”، “الأنثى”، “حنفي الأبهة”، وغيرها من الأعمال.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فيديو| فاروق الفيشاوي: “كنت أعتبر فريد شوقي بمثابة الأب والابن” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.