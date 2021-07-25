تراند الفن: ما حكم قراءة القرآن بدون تشكيل؟.. وأمين الفتوى ينصح بأمرين

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 04:09 مساءً - كتب – محمد قادوس:

ما حكم قراءة القرآن قراءة عادية بدون تشكيل؟.. سؤال ورد إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية؟

في إجابته قال أمين الفتوى، على الإنسان أن يحاول يقرأ القرآن بالتشكيل الموجود متى استطاع الإنسان ذلك.

وأضاف شلبي بفيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، لو لم يقدر الانسان علي قراءة القران بالتشكيل علية ان يقراء علي قدر استطاعته، مستشهدا في ذلك بحديث ورد عن السيدة عائشة – رضي اللَّه عنها – قالَتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُو ماهِرٌ بِهِ معَ السَّفَرةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، وَالَّذِي يقرَأُ القُرْآنَ ويَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُو عليهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْران”.. متفقٌ عَلَيْهِ.

وأوضح أمين الفتوى، في قول: “وَالَّذِي يقرَأُ القُرْآنَ ويَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُو عليهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْران” على ان الأجران هنا يكونوا علي قراءة القران والأجر الثاني علي اجتهاد الانسان والجد والتشوير الي طاعه الله – سبحانه وتعالي -.

“أشعر أن القرآن ليس سهلًا، فكيف استمتع بقراءته؟” هكذا سئل الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، في إحدى حلقات برنامجه المذاع على قناته الرسمية على يوتيوب “أنت تسأل وعمرو خالد يجيب”، ليؤكد عمرو خالد أن الأصل أن القرآن ميسر للذكر، فقال تعالى في القرآن الكريم: ” وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ”، موضحًا أن القرآن سهل، فإن كنت لا تشعر بذلك، فينصح خالد أنك بمجرد أن تقرأ القرآن وأنت تنوي أن تستفيد منه سوف تستفيد.

“أكثر من 60% من آيات القرآن آيات سهلة وواضحة تذكير بالجنة أو تخويف من النار، وتذكير بخلق الله للكون وبأسمائه الحسنى وقصص الأنبياء وثلث القرآن قصص”، يشير عمرو خالد إلى أن أغلب آيات القرآن تدور حول أمور يسيرة ومفهومة وأن من يريد أن يستفيد من القرآن سيستفيد، ومن يقرأه بحب سيفهمه، ويؤكد خالد أن المسلم بمجرد أن يقتنع بذلك ويقرأ بهذه الطريقة سيستفيد حتى لو مرت عليه كلمات لا يفهمها، ونصح خالد بقراءة كتاب “الأهداف الإنسانية للقرآن” إذ أن لكل سورة من القرآن هدف، فإن عرفه المسلم سيفهم الهدف منها ومعناها.