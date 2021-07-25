فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 04:09 مساءً - واشنطن- (أ ش أ):
بدأت شركة (شيونوجي) اليابانية لصناعة الأدوية، إجراء تجارب على أول قرص دواء يؤخذ مرة واحدة يوميا لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتنضم إلى شركتي فايزر وميرك الأمريكيتين في سباق العثور على علاجات لهذا الفيروس.
وأعلنت شركة شيونوجي، مقرها أوساكا، التي ساعدت في تطوير عقار كريستور الشهير للكوليسترول، أنها صممت أقراص الدواء الخاصة بها لمهاجمة فيروس كوفيد-19، وفقا لتقرير حصري نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.
ووفقا للصحيفة، قالت الشركة إن الجرعات ستكون قرصا واحدا في اليوم، موضحة أنها تختبر العقار وأي آثار جانبية محتملة في التجارب التي بدأت هذا الشهر ومن المرجح أن تستمر حتى العام المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن شركة شيونوجي تتأخر بشهور عن شركتي فايزر وميرك، اللتين بدأتا اختبارات المرحلة اللاحقة من أقراص علاج كوفيد – 19، وقالت شركة فايزر إن أقراصها التي تؤخذ مرتين يوميا قد تكون جاهزة لطرحها في الأسواق في أقرب وقت هذا العام.
وقالت الصحيفة إن الشركات الثلاث تهدف إلى سد واحدة من أكبر الثغرات في مكافحة الوباء، فقد أظهرت الدراسات أن اللقاحات تظل فعالة في منع الإصابة بأمراض خطيرة جراء سلالات معروفة من فيروس كوفيد – 19 بينها متغير دلتا شديد العدوى، لكن البعض لا يريدون الحصول على التطعيم، كما يمكن حدوث حالات إصابة بالوباء بين من يحصلون على لقاحاتهم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وول ستريت جورنال: شركة يابانية تنافس فايزر وميرك في تطوير أول قرص دواء لعلاج كوفيد-19 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.