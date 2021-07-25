تراند الفن: وول ستريت جورنال: شركة يابانية تنافس فايزر وميرك في تطوير أول قرص دواء لعلاج كوفيد-19

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 04:09 مساءً - واشنطن- (أ ش أ):

بدأت شركة (شيونوجي) اليابانية لصناعة الأدوية، إجراء تجارب على أول قرص دواء يؤخذ مرة واحدة يوميا لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتنضم إلى شركتي فايزر وميرك الأمريكيتين في سباق العثور على علاجات لهذا الفيروس.

وأعلنت شركة شيونوجي، مقرها أوساكا، التي ساعدت في تطوير عقار كريستور الشهير للكوليسترول، أنها صممت أقراص الدواء الخاصة بها لمهاجمة فيروس كوفيد-19، وفقا لتقرير حصري نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

ووفقا للصحيفة، قالت الشركة إن الجرعات ستكون قرصا واحدا في اليوم، موضحة أنها تختبر العقار وأي آثار جانبية محتملة في التجارب التي بدأت هذا الشهر ومن المرجح أن تستمر حتى العام المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة شيونوجي تتأخر بشهور عن شركتي فايزر وميرك، اللتين بدأتا اختبارات المرحلة اللاحقة من أقراص علاج كوفيد – 19، وقالت شركة فايزر إن أقراصها التي تؤخذ مرتين يوميا قد تكون جاهزة لطرحها في الأسواق في أقرب وقت هذا العام.

وقالت الصحيفة إن الشركات الثلاث تهدف إلى سد واحدة من أكبر الثغرات في مكافحة الوباء، فقد أظهرت الدراسات أن اللقاحات تظل فعالة في منع الإصابة بأمراض خطيرة جراء سلالات معروفة من فيروس كوفيد – 19 بينها متغير دلتا شديد العدوى، لكن البعض لا يريدون الحصول على التطعيم، كما يمكن حدوث حالات إصابة بالوباء بين من يحصلون على لقاحاتهم.