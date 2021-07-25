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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 04:09 مساءً - ريجنسبورج – (د ب أ):
أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية للسيارات أمس الأحد، وقف الإنتاج في مصنعها في مدينة ريجنسبورج بسبب نقص مكونات تحتوي على رقائق كمبيوتر.
وقالت متحدثة باسم الشركة في رد على سؤال عن هذا الموضوع إنه تقرر وقف الإنتاج في المصنع لمدة أسبوع اعتبارا من غد الاثنين.
وأضافت المتحدثة أنه كان من المخطط على أية حال أن يتم أخذ أسبوع عطلة بعد ذلك الأسبوع وهو ما يعني أن الإنتاج سيتم استئنافه في المصنع في التاسع من آب/أغسطس المقبل.
كانت صحيفة “اوتوموبيل فوخه” المتخصصة في مجال السيارات أوردت تقريرا عن وقف الإنتاج في مصنع بي إم دبليو.
يذكر أن النقص في أشباه الموصلات يؤثر على قطاع صناعة السيارات برمته بالشكل الذي يتعين معه وقف حركة الإنتاج بصورة متكررة في مصانع شركات سيارات مختلفة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بي إم دبليو توقف الإنتاج بأحد مصانعها لنقص الرقائق الإلكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.