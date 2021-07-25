فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 04:09 مساءً - كتبت- ياسمين سليم:
وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأحد مع شركة مرسيدس- بنز عقد بالأحرف الأولى لإنشاء مركز للتوزيع اللوجيستي وإعادة التوزيع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب بيان من المنطقة الاقتصادية.
وأضاف البيان أن يحيى زكي رئيس المنطقة، وقع العقد هو راؤول روهان، العضو المنتدب لشركة مرسيدس،
وقال المهندس يحيى زكي إن هذه الخطوة هامة لدعم صناعة السيارات في المنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أن المشروعات والعقود مع كبرى الشركات العالمية من شأنه دعم ودفع عجلة الاستثمار في المنطقة.
وأضاف زكي أن هذا المشروع مر بالعديد من المفاوضات حتى نجحت المنطقة الاقتصادية حالياً في إنهاء جميع مراحل التفاوض والوصول لإنشاء مركز لوجيستي لمرسيدس يضم ساحة تخزينية للسيارات ومركز لقطع غيار السيارات وورشة للصيانة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “مرسيدس” توقع عقد إنشاء مركزها اللوجستي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.