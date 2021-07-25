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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن 25 دقيقة مضت أخبار مصر 13 زيارة
كتب- مصراوي:
قالت وزارة السياحة والآثار، إنها شكلت خلال أجازة عيد الأضحى المبارك غرفة عمليات بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية للتأكد من مدى التزام المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية بالإجراءات الاحترازية وبنسب الإشغال المسموح بها وهي 70% من الطاقة الاستيعابية لكل فندق ومنشأة سياحية ورصد أية مخالفات بالإضافة إلى تلقي وبحث أية شكاوى يتقدم بها رواد هذه المنشآت من السائحين والمصريين.
وبحسب بيان، أشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أن غرفة العمليات تلقت خلال أجازة العيد ٤٨ شكوى تنوعت ما بين إجراءات حجز الفنادق وعدم تطبيق الإجرات الاحترازية وإلغاء حجوزات، لافتا إلى أنه قد تم حل جميع هذه الشكاوى في حينها، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشآت المخالفة.
كما أكد على أن الوزارة مستمرة في إيفاد اللجان السرية للمنشآت الفندقية والسياحية في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة لضبط منظومة العمل السياحي وحرصها على جودة الخدمات السياحية المقدمة وقياس مدي التزام المنشآت باشتراطات سلامة الغذاء والمشروبات وبالاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية حفاظا على سلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “عمليات وزارة السياحة” تحل 48 شكوى خلال أجازة عيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.