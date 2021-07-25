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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن 46 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 13 زيارة
كتب- عمر قورة:
أقيمت اليوم الأحد عدد من المواجهات في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.
وأصبحت حصيلة الميداليات حتى الآن كالتالي: (29 ميدالية ذهبية، 29 ميدالية فضية و37 ميدالية برونزية).
ولا تزال الصين تتصدر ترتيب الدول الأكثر حصولا على ميداليات حتى الآن، حيث تتفوق على اليابان وأمريكا.
واقتنص السباح التونسي أحمد الحفناوي أول ميدالية ذهبية للعرب في الأولمبياد الحالي، بعد تتويجه بسباق 400 متر حرة.
طالع جدول ميداليات الألعاب الأولمبية من هنا
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ثاني أيام أولمبياد طوكيو.. الصين تتصدر.. وأول ذهبية عربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.