تراند الفن: ثاني أيام أولمبياد طوكيو.. الصين تتصدر.. وأول ذهبية عربية

كتب- عمر قورة:

أقيمت اليوم الأحد عدد من المواجهات في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.

وأصبحت حصيلة الميداليات حتى الآن كالتالي: (29 ميدالية ذهبية، 29 ميدالية فضية و37 ميدالية برونزية).

ولا تزال الصين تتصدر ترتيب الدول الأكثر حصولا على ميداليات حتى الآن، حيث تتفوق على اليابان وأمريكا.

واقتنص السباح التونسي أحمد الحفناوي أول ميدالية ذهبية للعرب في الأولمبياد الحالي، بعد تتويجه بسباق 400 متر حرة.

طالع جدول ميداليات الألعاب الأولمبية من هنا